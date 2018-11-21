Марокканка убила своего любовника и скормила его рабочим

В ОАЭ в городе Эль-Айн марокканка убила своего молодого человека, с которым встречалась семь лет, и скормила его пакистанским рабочим в качестве национального блюда с рисом. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

30-летняя женщина убила бойфренда три месяца назад, но преступление было раскрыто только недавно после того, как в ее блендере был найден человеческий зуб. Брат убитого сообщил в полицию о пропаже родственника, а затем предоставил найденный в его квартире зуб. ДНК-тест подтвердил личность мужчины.

После серии допросов женщина созналась полиции в совершенном преступлении. Она объяснила свой поступок «помешательством». Мотивом стало то, что ее бойфренд объявил о планах жениться на другой девушке. Марокканка попросила друга помочь ей убрать квартиру после убийства. Он был направлен в больницу на проверку психического здоровья.