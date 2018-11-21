После гибели человека на ВПП в Шереметьево завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, выбежавшего на ВПП в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталью Федорову.
По версии следствия, 5-летний мужчина прибыл в Шереметьево из Мадрида. После регистрации на рейс до Еревана мужчина вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.
«Далее при неустановленных пока следствием обстоятельствах молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта», — отметили в СК.
После чего он вышел на взлетно-посадочную полосу №2, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон Boeing 737.
По делу проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что погибший в Шереметьево мужчина оказался гражданином Армении.