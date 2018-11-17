Священники УПЦ рассказали о «беседах» в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали приглашать епископов Украинской православной церкви (УПЦ) на «беседы». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сообщение главы юридического отдела религиозной структуры протоиерея Александра Бахова в фейсбуке.

По мнению Бахова, эти вызовы стали вполне ожидаемыми в контексте последних событий. Однако он подчеркнул, что законом не предусмотрена такая форма общения.

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«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о боге будут говорить», — заявил он.

Отмечается, что Бахов посоветовал священнослужителям потребовать официальное уведомление о необходимости прийти к сотрудникам СБУ. Кроме того, он порекомендовал им приходить на такую «беседу» с адвокатом.

Ранее глава УПЦ обратился с заявлением к верующим.