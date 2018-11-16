Участники ОПГ задержаны за аферы с землей в Подмосковье

В Подмосковье по подозрению в совершении серии мошенничеств с земельными участками были задержаны участники организованной группы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Установлено, что злоумышленники, используя заведомо поддельные свидетельства на право собственности, незаконно завладели 24 земельными участками, расположенными на территории Московской области, на общую сумму более 100 млн руб.», — сообщила официальный представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудниками уголовного розыска были задержаны четверо мужчин и одна женщина, при обысках у них дома были обнаружены и изъяты ноутбуки, мобильные карты и системные блоки.