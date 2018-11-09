МЧС: при пожаре на шиномонтаже в Ленобласти взорвался газовый баллон
Во время тушения пожара на шиномонтаже в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по региону.
По данным ведомства, тушение пожара было осложнено наличием 15 газовых баллонов, находящихся в горящих помещениях. Один из баллонов взорвался.
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Как отмечается, в 13.25 пожар был ликвидирован. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и спасти двоих человек с места пожара.
Ранее сообщалось, что при пожаре в здании шиноманотажа в Ленобласти погибли четыре человека.