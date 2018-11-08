В ФССП назвали сумму задолженности россиян

В Федеральной службе судебных приставов назвали сумму задолженности россиян на 1 октября. Об этом сообщает RT.

По состоянию на 1 октября на исполнении в органах ФССП находилось 31,3 млн. дел на сумму 3,8 трлн. руб. по задолженностям физических лиц и ИП.

Реклама

Отмечается, что эта сумма на 5,5% больше чем за аналогичный период 2017 года — тогда сумма задолженностей составляла 3,6 трлн. руб. На тот момент на исполнении находилось 26,5 млн. исполнительных производств.

Ранее стало известно, что суд запретил приставам требовать от операторов связи данные о звонках коллекторов.