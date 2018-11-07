МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане

МЧС России сообщило, что в Подмосковье с вечера 7 ноября до утра 8 ноября ожидается туман с видимостью 200-500 метров, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером 7 ноября с сохранением до 10:00 8 ноября в Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м», — говорится в сообщении.

Реклама

В МЧС рекомендовали водителям при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными.