Генпрокурор Украины заявил о своей отставке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит со своего поста, передает «112 Украина».

Об этом он объявил во время выступления в Верховной раде.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто цепляется — я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — заявил Луценко.

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Луценко добавил, что «не может допустить двовластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления».

Луценко занимал пост главы ГПУ с 12 мая 2016 года.