Гидрометцентр предупредил россиян о резком повышении давления

В Гидрометцентре предупредили жителей Центральной России о резком повышении атмосферного давления к концу недели, передает агентство городских новостей «Москва».

«К выходным, благодаря обширному северному антициклону, на европейской части страны ожидается резкое повышение атмосферного давления до рекордных значений, поэтому метеозависимым людям стоит подготовиться к переменам погоды», — говорится в сообщении.

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Ранее синоптики пообещали москвичам втрое больше солнечных дней в ноябре.

Кроме того, сообщалось, что в этом году зима в Москве наступит с опозданием.