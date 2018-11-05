CNN: дети Хашукджи потребовали у Эр-Рияда тело отца

Сыновья убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи потребовали у властей Саудовской Аравии передать им тело отца. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, дети Хашукджи требуют тело своего отца у Эр-Рияда для того, чтобы похоронить его.

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Как отмечается, семья журналиста надеется, что это «скоро произойдет».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве Хашукджи был отдан на «высоком уровне» правительства Саудовской Аравии.