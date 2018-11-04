Самолет со 166 пассажирами и с трещиной в стекле приземлился в Красноярске

Самолет, который следовал рейсом из Новосибирска в китайскую Санью, совершил экстренную посадку в Красноярске, передает РИА «Новости».

«Самолет приземлился в Красноярске. Посадка прошла в штатном режиме, данная ситуация не представляла опасности», — сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

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Отмечается, что пассажиры вылетят к месту назначения сразу после загрузки резервного самолета.

Ранее сообщалось, что причиной экстренной посадки является растрескивание внешнего слоя лобового стекла в самолете, которое заметили пилоты. На борту было 166 пассажиров, шесть членов экипажа.