В РПЦ объяснили значение соглашения Порошенко и Варфоломея

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом еще не означает создания Украинской церкви, передает РИА «Новости».

По его словам, о создании «украинской церкви» вследствие этого соглашения речи не идет.

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«Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви», — сказал Легойда.

Он подчеркнул, что «комментировать здесь пока нечего». Представитель РПЦ добавил, что договоренности между Украиной и Константинополем «ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.