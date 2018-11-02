В Уфе арестовали всех фигурантов дела об изнасиловании дознавателя

Следственный комитет сообщил об аресте третьего фигуранта дела о групповом изнасиловании дознавателя, передает РИА «Новости».

«Арестован третий экс-начальник подразделения МВД Башкирии, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя», — сообщили в СК.

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Отмечается, что третьим суд арестовал бывшего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука. По словам представителей суда, срок ареста был установлен до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что суд арестовал второго подозреваемого в изнасиловании дознавательницы в Уфе.