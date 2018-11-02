В заброшенном доме в Москве скелет пролежал 25 лет

В подвале заброшенного дома на Зубовской улице в Москве был найден скелет человека. Об этом сообщает СК по столице.

Сообщается, что 2 ноября в подвале обнаружили кости скелета человека, по оценке специалистов, давность захоронения составляет более 25 лет.

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«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее на юго-западе Москвы в квартире больше года пролежал труп.