Число пострадавших от наводнения на Кубани превысило 720 человек

По словам представителя оперативного штаба в Краснодарском крае, число пострадавших в результате наводнения и схода селевых потоков превысило 720 человек, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 06.00 пятницы, число пострадавших составляет 722 человека», — сказал представитель штаба.

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По его словам, в больницах остаются 26 человек, шестеро были выписаны, медицинская помощь была амбулаторно оказан 690 пострадавшим. В шести пунктах временного размещения находятся 160 человек, включая 49 детей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при наводнении на Кубани превысило 300 человек.