Подросток в Ижевске погиб под обвалившимся фонтаном

В Ижевске 15-летний подросток погиб после того, как ему на голову обвалилась часть фонтана в парке. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в городском парке культуры и отдыха имени Горького около 17.00 (время совпадает с московским).

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«По данным следствия, 31 октября группа 15-летних школьников — жителей Ижевска гуляла в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Около 17.00 на одного из подростков упала часть конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы школьник скончался», — сообщили в СК.

Как отмечается, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи изымают документацию на фирме-изготовителе фонтана, допрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Тульской области ребенок погиб из-за обрушения стены заброшенного дома.