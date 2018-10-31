Обнаружен фюзеляж потерпевшего крушение в Индонезии Boeing

Глава вооруженных сил Индонезии заявил об обнаружении фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов Индонезии, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время поисково-спасательных операций у берегов Индонезии нашли тела десяти жертв авиакатастрофы с Boeing 737 MAX.

Реклама

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета.

На борту авиалайнера находились 189 человек.