В Совфеде предложили кастрировать педофилов

В Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию в отношении осужденных за педофилию, передает РИА «Новости».

Законопроект подготовила группа сенаторов по руководством Елены Мизулиной.

«Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение», — говорится в материала.

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Как сообщила Мизулина, рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, которые должны защитить несовершеннолетних от сексуальных посягательств.

Также предлагается увеличение максимальных сроков наказания: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.

Ранее вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая предложила создать межведомственную информационную базу педофилов.