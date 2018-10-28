Военные возобновили работы по ликвидации последствий паводка на Кубани

Официальный представитель Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил о возобновлении работ по оказанию помощи жителям Хадыженска, которые пострадали в результате паводка, передает РИА «Новости».

«Более 100 военнослужащих соединения специального назначения ЮВО оказывают помощь жителям домов частного сектора населенного пункта — выполняют очистку придомовой территории и дворов от мусора и нанесенного ила», — отметил Астафьев.

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По его словам, за 27 октября военные вывезли более 40 тонн мусора.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при наводнении на Кубани возросло до 138.