Трампу сообщили о поддержке со стороны подозреваемого в рассылке бомб

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал о том, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств по почте поддерживал его политику на посту главы государства, передает Reuters.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что президент лично позвонил ему, чтобы поздравить с задержанием злоумышленника.

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Ранее сообщалось, что Цезарь Сайок, подозреваемый в отправке посылок со взрывными устройствами, на момент предполагаемого преступления жил в фургоне.

Накануне американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.