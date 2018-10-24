Обаме и Клинтон отправили бомбы

Бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон неизвестные отправили «вероятные взрывные устройства». Об этом сообщает пресс-служба Секретной службы США.

По данным ведомства, посылка, адресованная Клинтон, была перехвачена 23 октября. На следующий день сотрудники Секретной службы перехватили схожую посылку, которую отправили в резиденцию Обамы.

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«В ходе проверочных мероприятий посылки были идентифицированы как вероятные взрывные устройства... Оба отправления были перехвачены до того, как они были доставлены адресатам», — говорится в сообщении.

Секретная служба начала расследование инцидента.

В то же время источник Associated Press сообщает, что посылка с взрывным устройством была найдена в доме четы Клинтон в пригороде Нью-Йорка.

Ранее взрывное устройство было найдено в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.