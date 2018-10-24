Антисанитарию выявили во всех местах продажи шаурмы в Москве

Во всех местах продажи шаурмы в Москве, которые проверили специалисты Роспотребнадзора с июня по октябрь 2018 года, был обнаружен золотистый стафилококк. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Всего проверен 251 объект общественного питания, реализующий шаурму. Проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов», — говорится в тексте сообщения.

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Сообщается, что проверенные предприятия не смогли представить документы на поступающее сырье, нарушали сроки годности и условия хранения продукции, а также не предусматривали условия для обработки и мытья мяса и овощей.

«По решению районных судов города Москвы на 23.10.2018 деятельность 112 предприятий общественного питания приостановлена на срок от 30 до 90 суток, в 16 случаях судьи ограничились назначением наказаний в виде административного штрафа на общую сумму 156 000 рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего по итогам проверок к реализации было недопущено 1640 кг «обезличенной готовой пищевой продукции».