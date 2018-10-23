Директор ЦРУ посетит Турцию для расследования убийства Хашукджи

Директор ЦРУ Джина Хаспел отправится в Турцию, чтобы принять участие в расследовании убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Отмечается, что Хаспел вылетит в Турцию в ближайшее время. Детали визита в данный момент не приводятся.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет «знать всю подноготную» в связи с убийством Хашукджи.