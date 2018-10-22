В Турции назвали убийство Хашукджи спланированным

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал спланированным убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Daily Sabah.

По его словам, подобного убийства в консульстве одного из государств еще не было.

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«Это событие, которое было хладнокровно спланировано и которое пытались скрыть», — сказал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.