Власти Саудовской Аравии не знают, где труп Хашукджи

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, где находится тело журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не знаем, где находится тело», — заявил Адель аль-Джубейр.

Он также утверждает, что не знает, как был убит журналист.

Реклама

Ранее министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что не считает заслуживающей доверия официальную версию властей Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Согласно имеющимся данным, в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло ссора, которая привела к рукоприкладству, а затем к смерти Хашукджи.