В Турции пообещали опубликовать доказательства по делу об убийстве журналиста

В турецкой правящей партии справедливости и развития пообещали опубликовать доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Reuters.

В партии заявили, что Турция «никогда не допустит сокрытия» по этому делу.

Там также добавили, что Саудовская Аравия понесет ответственность, если ее причастность к преступлению подтвердиться.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о необходимости провести всестороннее расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.