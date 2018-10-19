После взрыва на заводе пиротехники под Петербургом пять человек остались под завалами

__is_photorep_included12027613: 1

В момент взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области пять человек находились под завалами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Северо-Западного регионального центра МЧС России.

По словам представителя МЧС, взрыв был технологическим, здание частично разрушилось. Кроме того, после взрыва произошло возгорание трех легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что на заводе «Авангард» произошел взрыв. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Обстоятельства ЧП выясняются.