Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Aльфонс бросил россиянку в день свадьбы ради любовницы и потребовал компенсации

«КП»: жительница Новосибирска отдала все деньги альфонсу и осталась должна
Shutterstock/antonina_jurii_mazokha

Жительница Новосибирска пожалела альфонса и осталась с разбитой машиной и долгами. Об этом она рассказала kp.ru.

Пятидесятилетняя Алена (имя изменено — прим. ред.) рассталась с мужем в 2018 году после 28 лет совместной жизни. Вдвоем они растили сына, имеющего инвалидность из-за тяжелой формы ДЦП, от которого мужчина после развода отказался, и ушел к другой женщине.

Сибирячка поддалась на уговоры подруг и зарегистрировалась на сайте знакомств, она ходила на свидания, но отношения не складывались, а потом появился Иван. Сначала его напор насторожил Алену, но она все же согласилась на встречу спустя два месяца общения и была приятно удивлена его галантностью и щедростью. Кроме того, Ивану удалось найти общий язык с сыном женщины.

Иван не работал, но вскоре переехал к ней жить. Алена предложила сожителю попробовать устроиться на работу риелтором, ходила с ним на собеседования, а когда его взяли в команду, нашла первых клиентов. Однако пару лет спустя Иван вновь вернулся к прежнему образу жизни, и все расходы легли на женщину.

Несмотря на признание Ивана о том, что он вообще не хочет работать, Алена готовилась к свадьбе, но узнала, что у партнера появилась любовница. За ней мужчина ухаживал за счет разведенной матери-одиночки. Узнав об этом, женщина выгнала его, но затем пара примирилась и решила расписаться.

«В день, когда мы должны были пойти в ЗАГС, он просто исчез. Написал сообщение, что мы расстаемся. А позже я узнала, что он ушел к Светлане. Он оставил мне штрафы на 10 тысяч рублей — это пока он ездил к любовнице. Деньги возвращать отказался», — жалуется сибирячка.

У Алены остались долги, разбитая машина и незаконченный ремонт, но Иван и Светлана решили потребовать у нее еще и денежную компенсацию. Прошлой весной они обратились в суд, однако о решении по этому делу не сообщается.

Ранее россиянка перевела почти 100 тысяч рублей позвавшему ее на свидание «Киркорову».
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!