Aльфонс бросил россиянку в день свадьбы ради любовницы и потребовал компенсации

Жительница Новосибирска пожалела альфонса и осталась с разбитой машиной и долгами. Об этом она рассказала kp.ru.

Пятидесятилетняя Алена (имя изменено — прим. ред.) рассталась с мужем в 2018 году после 28 лет совместной жизни. Вдвоем они растили сына, имеющего инвалидность из-за тяжелой формы ДЦП, от которого мужчина после развода отказался, и ушел к другой женщине.

Сибирячка поддалась на уговоры подруг и зарегистрировалась на сайте знакомств, она ходила на свидания, но отношения не складывались, а потом появился Иван. Сначала его напор насторожил Алену, но она все же согласилась на встречу спустя два месяца общения и была приятно удивлена его галантностью и щедростью. Кроме того, Ивану удалось найти общий язык с сыном женщины.

Иван не работал, но вскоре переехал к ней жить. Алена предложила сожителю попробовать устроиться на работу риелтором, ходила с ним на собеседования, а когда его взяли в команду, нашла первых клиентов. Однако пару лет спустя Иван вновь вернулся к прежнему образу жизни, и все расходы легли на женщину.

Несмотря на признание Ивана о том, что он вообще не хочет работать, Алена готовилась к свадьбе, но узнала, что у партнера появилась любовница. За ней мужчина ухаживал за счет разведенной матери-одиночки. Узнав об этом, женщина выгнала его, но затем пара примирилась и решила расписаться.

«В день, когда мы должны были пойти в ЗАГС, он просто исчез. Написал сообщение, что мы расстаемся. А позже я узнала, что он ушел к Светлане. Он оставил мне штрафы на 10 тысяч рублей — это пока он ездил к любовнице. Деньги возвращать отказался», — жалуется сибирячка.

У Алены остались долги, разбитая машина и незаконченный ремонт, но Иван и Светлана решили потребовать у нее еще и денежную компенсацию. Прошлой весной они обратились в суд, однако о решении по этому делу не сообщается.

