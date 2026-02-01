Размер шрифта
В России раскрыли последствия отключения Украиной Starlink

Полковник Матвийчук: ВСУ разрушают свою систему управления, отключая Starlink
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушают свою систему управления, отключая терминалы Starlink. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ВС РФ научились «перехватывать» Starlink. Самое интересное, указал полковник, заключается в том, что российские БПЛА начали наводиться «на те ресурсы, которые используют для Starlink.

Сегодня ВСУ отключают Starlink, чтобы не подвергнуться ударам, однако одновременно с этим разрушают и свою систему управления, констатировал Матвийчук.

До этого глава МО Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских войск дронами со спутниковыми системами Starlink Илона Маска. Он отметил, что необходимо оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить проблемы для украинских военных.

Позже специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов написал, что американская компания SpaceX начала принимать меры против российских БПЛА со спутниковой связью Starlink.

Ранее министр иностранных дел Польши обвинил Илона Маска в помощи России.
 
