Политика

Иран признал террористическими организациями вооруженные силы стран Евросоюза

Иран назвал террористами армии ЕС в ответ на решения Европы о КСИР
Morteza Nikoubazl/Reuters

В парламенте Ирана признали вооруженные силы ЕС террористическими организациями на фоне решения Евросоюза в отношении иранской армии — Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Такое заявление сделал спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, передает РИА Новости.

«В ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками», — заявил Галибаф.

Он подчеркнул, что последствия решения ЕС будут лежать на европейских странах.

29 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз внес КСИР в перечень террористических организаций.

Кроме того, ЕС расширил перечень санкций, введенных против Ирана, включив в него министра внутренних дел страны Эскандара Момени и генерального прокурора Мохаммада Мовахеди-Азада.

В декабре прошлого года в Иране начались массовые протесты в связи с девальвацией национальной валюты — иранского риала. В ответ на беспорядки власти усилили меры безопасности. Тегеран обвинил в происходящем вмешательство США и Израиля.

Ранее Дональд Трамп сообщил о начале «серьезных переговоров» США и Ирана.
 
