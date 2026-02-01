Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной со снегопадом

Аферисты начали использовать в своих схемах тему сильных снегопадов и представляться сотрудниками ЖКХ. Об этом рассказа директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

«Мошенники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить конфиденциальные данные», — сказал он.

Так, злоумышленники обзванивают граждан в тех регионах, в которых в последнее время происходят обильные снегопады. Они рассказывают о проблемах, связанных с погодой, чтобы получить от напуганного человека код якобы для «подтверждения заявки», который на самом деле нужен для доступа к банковской карте или подтверждения платежа, предупредил эксперт.

Бийчук напомнил, что для решения вопросов, связанных с коммунальными услугами, стоит обращаться только по официальным телефонам управляющей компании или городских служб.

До этого сообщалось, что в феврале россиянам могут приходить поддельные уведомления о возврате средств за переплату по коммунальным платежам в январе. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения, маскируясь под «Управляющую компанию», «ЕИРЦ» или «ЖКХ». Мошенническая ссылка ведет на фишинговый сайт, который похищает данные банковской карты или учетные данные от портала «Госуслуги».

Ранее эксперт Бастрыкина предупредила о схеме мошенников с «блокировкой пенсии».