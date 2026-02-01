«В 2,5 раза дешевле»: в Госдуме предложили альтернативу ипотеке

Покупка жилья с помощью стройсберкасс вместо ипотечных кредитов обойдется заемщикам в 2,5 раза дешевле. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что ипотека является американской моделью покупки жилья. По его словам, при нынешних ценах на недвижимость этот вид залога не по карману множеству граждан. Миронов назвал ипотеку «долговой кабалой». Вместо нее он предложил использовать в России европейскую модель под названием стройсберкасс.

«[Покупка жилья через] стройсберкассы обойдется нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека», — сказал депутат.

Стройсберкассы — это специализированные кредитные организации, которые копят средства граждан на получение жилья. На этапе накопления гражданин заключает контракт о сбережениях и осуществляет регулярные взносы, к которым по контракту должна начисляться государственная премия. После достижения установленного порога накоплений около 30-50% целевой суммы предлагается дать право гражданину на целевой жилищный наем по фиксированной заниженной ставке до 3% годовых.

До этого в Центробанке сообщили, что средний срок ипотечного кредитования в России впервые в истории превысил отметку в 26 лет. В декабре средний срок ипотеки составлял 26 лет и почти 2 месяца. Для сравнения, в ноябре этот показатель равнялся 25 годам и примерно 9 месяцам. Годом ранее, в декабре 2024 года, средний срок ипотеки составлял около 25 лет и 4 месяца.

Ранее ставку семейной ипотеки предложили связать с количеством детей.