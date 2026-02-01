Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

«В 2,5 раза дешевле»: в Госдуме предложили альтернативу ипотеке

Депутат Миронов: в России надо внедрить механизм стройсберкасс для покупки жилья
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Покупка жилья с помощью стройсберкасс вместо ипотечных кредитов обойдется заемщикам в 2,5 раза дешевле. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Он напомнил, что ипотека является американской моделью покупки жилья. По его словам, при нынешних ценах на недвижимость этот вид залога не по карману множеству граждан. Миронов назвал ипотеку «долговой кабалой». Вместо нее он предложил использовать в России европейскую модель под названием стройсберкасс.

«[Покупка жилья через] стройсберкассы обойдется нашим гражданам примерно в 2,5 раза дешевле, чем ипотека», — сказал депутат.

Стройсберкассы — это специализированные кредитные организации, которые копят средства граждан на получение жилья. На этапе накопления гражданин заключает контракт о сбережениях и осуществляет регулярные взносы, к которым по контракту должна начисляться государственная премия. После достижения установленного порога накоплений около 30-50% целевой суммы предлагается дать право гражданину на целевой жилищный наем по фиксированной заниженной ставке до 3% годовых.

До этого в Центробанке сообщили, что средний срок ипотечного кредитования в России впервые в истории превысил отметку в 26 лет. В декабре средний срок ипотеки составлял 26 лет и почти 2 месяца. Для сравнения, в ноябре этот показатель равнялся 25 годам и примерно 9 месяцам. Годом ранее, в декабре 2024 года, средний срок ипотеки составлял около 25 лет и 4 месяца.

Ранее ставку семейной ипотеки предложили связать с количеством детей.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!