В Раде предложили объявить траур на Украине после трагедии в Керчи

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич предложил объявить день траура на Украине в пятницу, 19 октября. Об этом он заявил на заседании Рады, передает РИА «Новости».

Депутаты Рады, как сообщалось, почтили память погибших в Керчи минутой молчания.

«Прошу подержать инициативу и обратиться к президенту Украины с просьбой объявить день траура на Украине завтра», — сказал Шуфрич.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.