После стрельбы в Керчи не удалось опознать десять пострадавших

Оперативный штаб огласил имена 40 пострадавших при стрельбе в политехническом колледже Керчи, передает РИА «Новости».

При этом отмечается, что установить личности еще десятерых пострадавших, находящихся в настоящее время в тяжелом состоянии в реанимации, не удалось.

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Подчеркивается, что подготовка списков пострадавших затянулась именно из-за тяжелого состояния пострадавших, поскольку с ними нельзя общаться.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали об увеличении числа жертв трагедии в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.