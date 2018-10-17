После взрыва в Керчи госпитализированы 40 человек

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В результате взрыва в керченском колледже число госпитализированных увеличилось до 40 человек, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, по словам представителя экстренных служб республики, пострадали 50 человек, из них 10 погибли, 40 человек госпитализированы.

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Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших. По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.