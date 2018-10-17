На МЦК нет движения поездов по часовой стрелке

На Московском центральном кольце (МЦК) нет движения поездов по часовой стрелке. Соответствующее заявление размещено на сайте Московской железной дороги.

Отмечается, что принимаются все меры, которые необходимы для восстановления движения поездов.

«...по техническим причинам приостановлено движение поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце, которые курсируют по часовой стрелке», --говорится в сообщении.

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Уточняется, что движение поездов против часовой стрелки осуществляется без сбоев.

Ранее сообщалось, что поезда МЦК не останавливаются на некоторых станциях.