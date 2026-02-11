Размер шрифта
Экс-тренер сборной России выступил против россиян на Олимпиаде

Экс-тренер сборной России Пихлер: российские атлеты не должны участвовать в ОИ
Global Look Press

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что во время СВО российские спортсмены не должны принимать участия в Олимпийских играх. Его слова приводит Sports.ru.

«До окончания боевых действий — нет. Я не русофоб. Коростелев и Непряева выступают в лыжах? Это ошибка. Российские спортсмены не должны участвовать вообще. Прекратятся боевые действия — и тогда всё изменится. Мне жаль спортсменов, которые не виноваты, друзей — а у меня очень хорошие друзья в России», — отметил он.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее МОК запретил второму украинскому спортсмену носить шлем с политическими лозунгами.
 
