Раскрыты имена кандидатов на должность ректора Школы-студии МХАТ

Безруков, Писарев или Певцов могут занять должность ректора Школы-студии МХАТ
Сергей Пятаков/РИА Новости

Народные артисты России Сергей Безруков, Дмитрий Певцов или Евгений Писарев могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова. Об этом ТАСС заявили два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.

«Мне известно, что изначально выбор стоял между Певцовым и Безруковым», — сказал один из источников.

Второй источник агентства подтвердил эту информацию. По его словам, если отставка Богомолова состоится, то, возможно, также назначение художественного руководителя Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгения Писарева, тесно связанного с традицией Школы-студии МХАТ.

«Он там преподает, студенты его любят», — добавил собеседник агентства.

11 февраля стало известно, что художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов был освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Богомолова назначили и.о. ректора 23 января. 26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять худрука с должности.

Ранее Цыганова назвала Богомолова худшей кандидатурой на пост ректора Школы‑студии МХАТ.
 
