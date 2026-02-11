Монтажник из Казани впал в кому после рабочего дня на стройке

В Казани рабочий впал в кому после рабочего дня на стройке

Житель Казани попал в больницу после рабочего дня на стройке. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, монтажник по имени Владимир в день инцидента отправился на работу, однако уже к двум часам дня он вернулся домой нездоровым, передвигаться ему помогал прораб. Спустя несколько часов вернулась домой супруга Владимира и вызвала медиков.

«МРТ показало трещину черепа и обширную внутричерепную гематому. Владимира ввели в искусственную кому и прооперировали», – сообщается в публикации.

За месяц мужчина перенес четыре хирургических вмешательства. Например, в какой-то момент часть кишечника пришлось удалить из-за желудочного кровотечения. Все это время мужчина находится в коме.

Пострадавший работал неофициально. По словам матери, сначала представители компании предлагали помощь с лекарствами и сиделкой, но, когда она решила обратиться к правоохранителям, ей якобы заявили, что им «все равно, кому пятьсот тысяч платить – ей или прокурору».

После обращения к главе СК РФ Александру Бастрыкину по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

