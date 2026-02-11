Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Монтажник из Казани впал в кому после рабочего дня на стройке

В Казани рабочий впал в кому после рабочего дня на стройке
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Житель Казани попал в больницу после рабочего дня на стройке. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, монтажник по имени Владимир в день инцидента отправился на работу, однако уже к двум часам дня он вернулся домой нездоровым, передвигаться ему помогал прораб. Спустя несколько часов вернулась домой супруга Владимира и вызвала медиков.

«МРТ показало трещину черепа и обширную внутричерепную гематому. Владимира ввели в искусственную кому и прооперировали», – сообщается в публикации.

За месяц мужчина перенес четыре хирургических вмешательства. Например, в какой-то момент часть кишечника пришлось удалить из-за желудочного кровотечения. Все это время мужчина находится в коме.

Пострадавший работал неофициально. По словам матери, сначала представители компании предлагали помощь с лекарствами и сиделкой, но, когда она решила обратиться к правоохранителям, ей якобы заявили, что им «все равно, кому пятьсот тысяч платить – ей или прокурору».

После обращения к главе СК РФ Александру Бастрыкину по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Свердловской области девушка лишилась ребенка и впала в кому после родов.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!