Пьяный россиянин жестоко избил супругу, она не выжила

В Ленобласти пьяный мужчина жестоко избил супругу, она не выжила

В Ленинградской области избрали меру пресечения мужчине, который жестоко избил супругу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в деревне Шпаньково Гатчинского района в период с 9 по 10 февраля. По версии следствия, пьяный 50-летний мужчина поссорился с супругой и напал на нее в ходе конфликта. Он не менее пяти раз ударил ее твердым тупым предметом по голове. Женщина не выжила.

Подозреваемому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого россиянин жестоко избил сожительницу скалкой во время совместного распития спиртного. Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение, медики сообщили о произошедшем в полицию.

Ранее двое приятелей коньками забили студента за отказ дать сигарету.