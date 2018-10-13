Саратовскому экс-министру составили меню на 3,5 тысячи рублей

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург составил меню для бывшего министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая оказалась в центре скандала о прожиточном минимуме, пишут «Известия».

По его словам, в рационе на 3,5 тыс. рублей будут в основном высоко усваиваемые белки, при этом в нем нет сахара, соли и сладостей. Диетолог отметил, что с такой системой питания Соколовой не грозит лишний вес.

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В рацион вошли молоко и яйца, хлеб и макароны и гречка. В месяц можно купить одну курицу и по два килограмма рыбы и картофеля. Кроме того, в меню есть немного овощей и фруктов (по 100 грамм в день), а также чай.

Ранее отказавшаяся жить на прожиточный минимум министр оказалась миллионершей.