СМИ сообщили о взрыве нефтепровода в Нигерии

В Нигерии в результате взрыва нефтепровода погибли 16 человек. Об этом сообщает Premium Times.

По данным издания, инцидент мог произойти из-за «кражи» нефти.

Как отмечается, взрыв произошел в штате Абия.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине произошел взрыв на НПЗ.