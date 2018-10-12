В Гватемале активизировался убивший более 160 человек вулкан

В Гватемале активизировался вулкан Фуэго, в результате извержения которого в июне погибли более 160 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии страны.

Уточняется, что в кратере вулкана фиксируются взрывы. Столб пепла распространился на 15 км в западном и юго-западном направлениях, образовался поток лавы в 600 метров длиной.

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Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий держит связь с властями округа.

Ранее власти Гватемалы заявили, что число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго увеличилось до 332 человек.