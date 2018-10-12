СМИ: в Турции задержали двух россиян по подозрению в участии в ИГ

Полиция Турции задержала в провинции Кайсери на юго-востоке страны двух россиян, которых подозревают в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает агентство DHA.

По данным агентства, задержанные Рашид Еникеев и Элана Рахманова являются гражданами России. В турецких спецслужбах рассказали, что они принимали участие в террористической деятельности на территории Сирии.

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Отмечается, что помимо двух россиян, которых в агентстве называют «супругами», были задержаны еще пять человек. В агентстве добавили, что при обыске в доме, где предположительно укрывались члены ИГ, были найдены поддельные документы.

Ранее сообщалось, что в Берлине арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, ее деятельность запрещена в ряде стран, в том числе в России.