Порошенко: решение о предоставлении автокефалии Украине уже принято

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере прокомментировал ситуацию с предоставлением украинской церкви автокефалии.

Он заявил, что решение о предоставлении УПЦ автокефалии уже принято.

Порошенко добавил, что наконец сбылось то, о чем мечтали поколения украинцев.

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«Это - победа Украины, наша общая победа!», — добавил Порошенко.

Ранее глава неканонической церкви на Украине Филарет заявил, что Синод Вселенского патриархата снял с него анафему.