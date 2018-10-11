Порошенко: решение о предоставлении автокефалии Украине уже принято
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере прокомментировал ситуацию с предоставлением украинской церкви автокефалии.
Он заявил, что решение о предоставлении УПЦ автокефалии уже принято.
Порошенко добавил, что наконец сбылось то, о чем мечтали поколения украинцев.
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«Это - победа Украины, наша общая победа!», — добавил Порошенко.
Ранее глава неканонической церкви на Украине Филарет заявил, что Синод Вселенского патриархата снял с него анафему.