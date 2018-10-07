После массовой драки в омской колонии возбуждено уголовное дело

После массовой драки в омской исправительной колонии (ИК) №6 Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело, говорится на официальном сайте регионального ведомства.

Как отмечается, причиной возбуждения дела стало причинение группой осужденных телесных повреждений другим заключенным, отбывающим наказание в исправительной колонии.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 уголовного кодекса России (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Также сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи по расследованию особо важных дел, устанавливаются все обстоятельства инцидента и виновные в правонарушении.

Ранее в сети было опубликовано видео из омской колонии, где подрались заключенные.