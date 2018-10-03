В МЧС назвали причину взрыва в школе в Дагестане

В МЧС сообщили, что причиной взрыва газовоздушной смеси в одной из школ Дагестана стала утечка из газопровода, передает РИА «Новости».

Отмечается, что врачи проведут консилиум в среду, 3 октября, чтобы определить, нужна ли пострадавшим санитарно-авиационная эвакуация. По данным Минздрава Дагестана, пострадавшие получили ожоги от 60 до 90% площади поверхности тела.

Реклама

К ликвидации последствий взрыва были привлечены 32 человека и 10 единиц техники

Ранее сообщалось, что в результате возгорания неизвестной смеси в спортивном зале дагестанской школы пять подростков получили тяжелые ожоги.