Южная Корея освободила «Севастополь»

Власти Южной Кореи освободили задержанное в Пусане российское судно «Севастополь», сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сеуле.

Отмечается, что судно пока не станет покидать порт, поскольку необходимо завершить ремонт.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — сказал представитель посольства.

О задержании судна «Севастополь» стало известно 29 сентября. Предполагается, что это было сделано в связи с санкциями в отношении компании-судовладельца. Посол Южной Кореи был вызван в министерство иностранных дел России в связи со случившимся.