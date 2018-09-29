В Британии из-за распыления неизвестного вещества в ночном клубе пострадали 40 человек

В Великобритании в городе Борнмут не менее 40 человек пострадали после того, как в одном из ночных клубов города было распылено неизвестное вещество. Об этом говорится в твиттере телеканала Sky News.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночном клубе Cameo в Борнмуте.

Реклама

Отмечается, что не менее 40 человек обратились к врачам скорой помощи из-за распыления в заведении неизвестного вещества.

Также стало известно, что посетители ночного клуба были эвакуированы после того, как «отравляющее вещество раздражающего действия было распылено в заведении».

Ранее сообщалось, что в Канаде школьники были госпитализированы после того, как в учебном заведении распылили аэрозоль от медведей.