В Японии почти 400 авиарейсов отменили из-за тайфуна

В Японии отменили 386 авиарейсов из-за приближения тайфуна «Трами». Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, были отменены авиарейсы, которые связывают южную префектуру Окинава с другими районами.

Как отмечается, большинство рейсов отменили в аэропорте города Наха.

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Ранее сообщалось, что в Японии из-за приближения тайфуна «Трами» без света остались 98 тысяч домов.

Как отмечалось, центр тайфуна находится в 140 километрах от города Наха.