В Японии почти 400 авиарейсов отменили из-за тайфуна
В Японии отменили 386 авиарейсов из-за приближения тайфуна «Трами». Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, были отменены авиарейсы, которые связывают южную префектуру Окинава с другими районами.
Как отмечается, большинство рейсов отменили в аэропорте города Наха.
Реклама
Ранее сообщалось, что в Японии из-за приближения тайфуна «Трами» без света остались 98 тысяч домов.
Как отмечалось, центр тайфуна находится в 140 километрах от города Наха.